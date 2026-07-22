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La nuova maglia casalinga della Roma, torna il vecchio stemma

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo tanta attesa la Roma e adidas hanno svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 26/27. È rossa con i dettagli arancioni ed ha il vecchio stemma. Modelli per l’occasione sono stati Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, freschi di rinnovo con il club capitolino, e Donyell Malen grande protagonista della seconda parte della stagione.  

adidas e AS Roma hanno presentato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, che è un inno alla “Virtus” romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue il Club. Questo kit, che fonde un’estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile passione giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, lo storico logo ‘ASR’ già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024. L’ispirazione della maglia affonda le sue radici nella storia della Capitale, riprendendo le iconiche tonalità giallorosse che da sempre distinguono la As Roma. 

Il rosso è accostato alle classiche finiture gialle, con linee pulite e decise che trasmettono un senso di orgoglio, mentre il girocollo è impreziosito dal messaggio sul retro “Con tutte le nostre forze”, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia. Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento.  

La più recente tecnologia climacool+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d’aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita. Il nuovo kit Home dell’As Roma 2026/27 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 luglio 2026, presso gli As Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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