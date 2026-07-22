25 C
Firenze
mercoledì 22 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’Isola d’Elba celebra i cinquant’anni della Fiat 131 Abarth al XXXVIII Rallye Elba Storico

Dal 24 al 26 settembre 2026, il XXXVIII Rallye Elba Storico celebra i cinquant'anni esatti dal debutto agonistico della leggendaria Fiat 131 Abarth

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
131 abarth
Foto di: FOTOSPORT
1 ' di lettura

Il XXXVIII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy si prepara a celebrare un anniversario d’eccezione per il motorsport italiano. Tra il 24 e il 26 settembre 2026, l’isola accoglierà la manifestazione, valida per il Campionato Europeo e il Campionato Italiano Rally Storici, riservando un omaggio particolare alla Fiat 131 Abarth a cinquant’anni esatti dal suo debutto agonistico.

Proprio sulle strade elbane, nell’aprile del 1976, la vettura torinese fece la sua prima apparizione ufficiale in gara con piloti come Maurizio Verini e Markku Alén. Quel battesimo della strada diede inizio a una carriera costellata di successi internazionali, tra cui la conquista di tre titoli mondiali costruttori. L’evento intende così riannodare i fili con quella stagione iridata, riportando sull’isola i modelli storici che hanno fatto la storia della disciplina.

Il programma dell’iniziativa, che aprirà le porte a un massimo di trenta esemplari tra versioni da competizione Gruppo 4 e varianti stradali, prenderà il via giovedì 24 settembre. Nel pomeriggio, alle 17,00, le vetture saranno esposte nel centro di Capoliveri. Alle 18,30 si terrà un convegno arricchito dalla proiezione di filmati d’epoca e dalla presenza di alcuni protagonisti di quegli anni d’oro, con la moderazione del direttore responsabile del quotidiano Il Tirreno, Cristiano Marcacci. La prima giornata si concluderà attorno alle 22,00 con la partenza in coda al rally sulle strade della prova speciale di Capoliveri.

Le attività proseguiranno venerdì 25 settembre con il passaggio del Rally ‘Graffiti’, che prevede la partenza in coda alle 16,30 sulla prova speciale Due Colli e alle 17,30 su quella del Monte Perone. Dopo un’apericena nel borgo di Poggio prevista per le 18,30, la manifestazione si chiuderà a Capoliveri intorno alle 20,00 con la cerimonia di premiazione, al termine di un itinerario complessivo di 98,630 chilometri.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25 ° C
25.9 °
24.3 °
53 %
2.7kmh
4 %
Mer
29 °
Gio
29 °
Ven
34 °
Sab
36 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1810)ultimora (1116)Video Adnkronos (391)Tecnologia (73)sport (57)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati