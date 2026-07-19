Sei gol per il primo Pisa di Bianco: Durmush apre le danze, poi i nerazzurri dilagano nella ripresa

PISA – Il Pisa Sporting Club guidato dal nuovo tecnico Paolo Bianco ha bagnato il debutto stagionale nella prima amichevole estiva disputata dal ritiro di Morgex. I nerazzurri si sono imposti con un netto 6-1 nei confronti del Pavia, al termine di un match che ha offerto le prime indicazioni sullo stato di forma della squadra e ha visto una massiccia rotazione degli uomini a disposizione del mister toscano. L’incontro ha vissuto due fasi distinte, con una prima frazione equilibrata e una ripresa in cui la maggiore caratura tecnica dei neroazzurri è emersa in modo straripante.

L’avvio di gara ha visto la formazione lombarda partire senza timore. Dopo venti minuti di gioco, il Pavia è riuscito a sbloccare il punteggio grazie a un’azione personale di Carmonara, che ha trafitto la difesa nerazzurra. Incassato lo svantaggio, Paolo Bianco ha iniziato a ridisegnare la squadra già al 25′, operando una vistosa girandola di cambi che ha visto gli ingressi di Calabresi, Frosali, Mbambi e Durmush. La risposta del Pisa non si è fatta attendere e al 36′ è arrivato il gol del pareggio: un preciso cross di Meister ha trovato la testa di Durmush, abile a siglare la prima rete stagionale dei suoi e a rimettere in equilibrio l’incontro prima dell’intervallo.

In avvio di ripresa il Pisa ha cambiato quasi interamente il proprio volto per dare spazio a tutta la rosa. Tra i pali Vukovic ha rilevato Loria, che a sua volta aveva iniziato il match al posto dell’infortunato Semper, fermato da un piccolo fastidio fisico. La retroguardia è stata ridisegnata con gli inserimenti di Canestrelli e Lusuardi, mentre a centrocampo, insieme a Leris, hanno trovato spazio Vural, Piccinini e i volti nuovi del mercato, Leone e Marras. Il reparto offensivo è stato invece affidato al rientrante Stojilkovic e a Tramoni. I piani del tecnico hanno subìto un piccolo contrattempo al 56′ quando Lusuardi, appena entrato, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio dopo un contrasto, lasciando il posto a Primasso.

Nonostante l’imprevisto, i nerazzurri hanno preso il totale controllo delle operazioni e al 61′ si sono portati in vantaggio grazie a una marcatura di Leris. Sotto la spinta dei toscani, il Pavia ha iniziato a cedere vistosamente alla distanza. Al 78′, dopo gli ingressi sul terreno di gioco di Angori e Conti, una conclusione di Marras si è infranta contro il palo; sulla respinta del legno il più rapido ad avventarsi sul pallone è stato proprio Conti, che ha ribadito in rete per il gol del 3-1.

I minuti finali dell’incontro si sono trasformati in un vero e proprio monologo del Pisa. All’85’ il neoacquisto Leone ha iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori siglando la sua prima rete in maglia nerazzurra. Soltanto due minuti più tardi, lo stesso Leone si è trasformato in uomo assist servendo a centro area Tramoni, freddo nel realizzare la quinta rete del match. Allo scadere del novantesimo minuto c’è stato spazio anche per la sesta marcatura, firmata da Piccinini, che ha chiuso definitivamente i conti fissando il punteggio finale sul 6-1.

Il tabellino

PISA SPORTING CLUB (3-5-2): Loria (46′ Vukovic); Sapola (25′ Calabresi (74′ Conti)), Caracciolo (46′ Canestrelli), Bozhinov (46′ Lusuardi (56′ Primasso); Conti (25′ Leris (74′ Angori), Bettazzi (25′ Frosali (46′ Vural)), Hojholt (46′ Piccinini), Loyola (46′ Leone), Angori (25′ Mbambi (46′ Marras)); Stojilkovic (25′ Durmush (46′ Stojilkovic )), Meister (46′ Tramoni). All. Bianco

PAVIA (3-5-2): Cincillla; Ghirenghelli, Curulli, Nucera; Premoli, Noto, Carbonara, Kean, Maglione; Odalo, Rosa. All. Granoche.

RETI: 20′ Carmonara (PV), 36′ Durmush (PI), 61′ Leris (PI), 78′ Conti (PI), 85′ Leone (PI), Tramoni (PI), 90′ Piccinini (PI).