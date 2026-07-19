29 C
Firenze
domenica 19 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Rari Nantes Florentia fa incetta di titoli: tris d’oro nel nuoto regionale

Dai successi in staffetta alle spettacolari triplette nelle gare individuali, il club biancorosso ha dimostrato una superiorità tecnica incontrastata

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
TRIS 100 SL RAGAZZE
Foto di: Ufficio stampa / Rari Nantes Florentia
1 ' di lettura

Il nuoto toscano parla biancorosso. Ai recenti Campionati Regionali di Categoria, la Rari Nantes Florentia ha consolidato il proprio ruolo di primo piano, portando a casa un bottino che conferma la qualità del lavoro svolto nei settori giovanili.

Il club gigliato ha centrato un triplete, conquistando il titolo regionale in tutte le categorie giovanili: Ragazzi, Juniores e Cadetti. Nello specifico, tra i Ragazzi la Florentia ha superato Livorno Aquatics e Virtus Buonconvento, mentre tra gli Juniores ha avuto la meglio su Virtus Buonconvento e H. Sport Firenze. Il successo si è replicato anche tra i Cadetti, precedendo H. Sport Firenze e Virtus Buonconvento. Unico gradino del podio che non ha visto i colori biancorossi in cima è stato quello dei Senior, dove la società si è piazzata seconda dietro alla Livorno Aquatics, con H. Sport Firenze a chiudere il podio.

Oltre ai successi di squadra, la spedizione della Florentia è stata segnata da prestazioni individuali di rilievo, culminate in due triple triplette femminili che hanno visto i podi interamente occupati dalle atlete del club: negli 800 stile libero Juniores, la vetta è stata conquistata da Maddalena Mattioli, seguita da Mariasole Becattini e Ludovica Moronese, mentre nei 100 stile libero Ragazze il tris è stato firmato da Giulia Butcovich, Ginevra Longo e Benedetta Giannelli.

A coronare un evento che ha visto la Florentia sempre protagonista, è arrivato anche l’en plein nelle staffette, dove la società ha dimostrato una profondità tecnica che le ha permesso di imporsi in ogni prova di gruppo prevista dal programma.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29 ° C
29.5 °
26.5 °
67 %
1.3kmh
6 %
Dom
34 °
Lun
34 °
Mar
36 °
Mer
34 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1877)ultimora (1178)Video Adnkronos (372)Tecnologia (75)sport (61)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati