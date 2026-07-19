La Rari Nantes Florentia fa incetta di titoli: tris d’oro nel nuoto regionale

Il nuoto toscano parla biancorosso. Ai recenti Campionati Regionali di Categoria, la Rari Nantes Florentia ha consolidato il proprio ruolo di primo piano, portando a casa un bottino che conferma la qualità del lavoro svolto nei settori giovanili.

Il club gigliato ha centrato un triplete, conquistando il titolo regionale in tutte le categorie giovanili: Ragazzi, Juniores e Cadetti. Nello specifico, tra i Ragazzi la Florentia ha superato Livorno Aquatics e Virtus Buonconvento, mentre tra gli Juniores ha avuto la meglio su Virtus Buonconvento e H. Sport Firenze. Il successo si è replicato anche tra i Cadetti, precedendo H. Sport Firenze e Virtus Buonconvento. Unico gradino del podio che non ha visto i colori biancorossi in cima è stato quello dei Senior, dove la società si è piazzata seconda dietro alla Livorno Aquatics, con H. Sport Firenze a chiudere il podio.

Oltre ai successi di squadra, la spedizione della Florentia è stata segnata da prestazioni individuali di rilievo, culminate in due triple triplette femminili che hanno visto i podi interamente occupati dalle atlete del club: negli 800 stile libero Juniores, la vetta è stata conquistata da Maddalena Mattioli, seguita da Mariasole Becattini e Ludovica Moronese, mentre nei 100 stile libero Ragazze il tris è stato firmato da Giulia Butcovich, Ginevra Longo e Benedetta Giannelli.

A coronare un evento che ha visto la Florentia sempre protagonista, è arrivato anche l’en plein nelle staffette, dove la società ha dimostrato una profondità tecnica che le ha permesso di imporsi in ogni prova di gruppo prevista dal programma.