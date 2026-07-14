Mattia Sala è dell’Arezzo: il centrocampista firma fino al 2029

AREZZO – La S.S. Arezzo rinforza il centrocampo con l’arrivo di Mattia Sala, classe 2005, che ha firmato un contratto triennale fino al 2029. Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Milan e passato per la Primavera del Pisa, vanta già un’esperienza consolidata tra i professionisti.

Dopo il debutto in Serie B con il club nerazzurro, Sala ha proseguito la sua crescita prima al Pontedera e, più recentemente, alla Torres, dove nella passata stagione ha collezionato 36 presenze e due reti. Il centrocampista si è detto pronto alla nuova sfida in terra aretina: “Arezzo è la squadra perfetta per me. Qui ho sentito i brividi già da avversario, ora voglio dare tutto”.