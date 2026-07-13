Pianese, preso l’esterno destro classe 1996 Gabriele Morelli

PIANCASTAGNAIO – Pianese, preso Gabriele Morelli. L’esterno destro classe 1996 si è già unito al gruppo bianconero e sarà quindi a disposizione di mister Zanchetta per tutta la preparazione estiva.

Morelli cresce calcisticamente nel Livorno, la squadra della sua città, con cui completa l’intero percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra a soli 19 anni, nel campionato di serie B 2015/16, chiuso con due presenze. Nella stagione successiva, in srie C, trova maggiore continuità, collezionando 20 presenze e realizzando anche la sua prima rete tra i professionisti. La definitiva consacrazione arriva nel 2017/18, quando contribuisce alla promozione del Livorno in serie B con 29 presenze e due gol.

Successivamente approda alla Juventus Under 23, nella stagione d’esordio della seconda squadra bianconera, totalizzando 27 presenze prima di fare ritorno in amaranto. Con il Livorno disputa altre 13 gare tra serie B e Coppa Italia, rimanendo anche nella prima parte della stagione 2020/21, prima di trasferirsi al Sudtirol, e conclude l’annata con 30 presenze e altre due reti.

Nell’estate del 2021 si trasferisce al Messina e, anche nella stagione 2021/22, conferma le proprie qualità in fase realizzativa mettendo a segno altri due gol. Seguono quindi due ottime stagioni con la maglia del Gubbio, impreziosite da 64 presenze complessive e tre reti. Il suo percorso prosegue nel 2024/25 al Campobasso e, nella stagione 2025/26, tra Foggia e Trapani, esperienze che gli permettono di tagliare così il traguardo delle 300 presenze tra i professionisti, arricchite da 17 gol complessivi.

“Sono davvero felice di essere arrivato alla Pianese – ha detto Morelli –. Fin dal primo contatto ho percepito grande fiducia da parte della società: vengo con tanto entusiasmo e ho grande voglia di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni”.

Tutta la Pianese dà il benvenuto a Gabriele per questa nuova avventura in bianconero e gli augura le migliori fortune.