Usa, attacco all’Iran con i droni marini: è la prima volta – Video Video News 13 Luglio 2026 20:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’ Video News Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori Video News Verisure: la sicurezza domestica si estende oltre le mura domestiche Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Carica altri Firenze cielo coperto enter location 30.1 ° C 30.9 ° 29.3 ° 50 % 0.9kmh 100 % Lun 30 ° Mar 38 ° Mer 39 ° Gio 41 ° Ven 41 ° Ultimi articoli Cronaca Marco Torre è il nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Cronaca Fiamme di materiale plastico nel piazzale di un’azienda a Pieve Santo Stefano Sport nazionale Doping, squalifica di un anno per il tennista argentino Facundo Bagnis Lavoro Dalle mura vaticane al Teatro Romano, la Banda della Gendarmeria incanta Cassino Editoriale Spiagge libere: la rivoluzione civica del sindaco dei “pezzenti” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video news Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili”