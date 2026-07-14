La grande scultura internazionale del secondo Novecento trova casa al Museo Guadagnucci di Massa

MASSA – A quarant’anni dalla scomparsa di Henry Moore, la grande scultura internazionale del secondo Novecento trova casa a Massa. Dal 31 luglio al 7 ottobre, lo storico Museo Gigi Guadagnucci di Villa Rinchiostra ospiterà la mostra Astratto Organico, un progetto espositivo di assoluto rilievo che intende esplorare il profondo rapporto tra natura e astrazione nella ricerca plastica del secolo scorso.

L’esposizione, curata da Mirco Taddeucci con i testi critici di Kevin McManus, riunisce un corpus di 34 opere, tra cui spiccano quattro capolavori del tutto inediti. Il percorso espositivo propone un dialogo serrato tra le creazioni di sei giganti della scultura: oltre allo stesso Henry Moore, saranno presenti i lavori di Agustín Cárdenas, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostkowska. Promossa dal Comune di Massa e organizzata dall’associazione Not Titled Yet, l’iniziativa si inserisce nella precisa strategia dell’amministrazione comunale volta a consolidare il museo cittadino come polo culturale di riferimento a livello nazionale e internazionale, scia virtuosa già tracciata nel 2025 dal successo della mostra dedicata al confronto tra Gigi Guadagnucci e Gio’ Pomodoro.

Attraverso una raffinata selezione di sculture, bronzi, marmi, gessi, disegni, collage e studi preparatori, la rassegna evidenzia la straordinaria evoluzione di un linguaggio artistico universale, capace di trasfigurare elementi del mondo vegetale, animale e dell’anatomia umana in forme pure ed essenziali. I sei artisti in mostra, pur provenendo da contesti geografici e culturali molto differenti, appaiono qui uniti da una medesima e suggestiva concezione della forma che si ispira direttamente ai processi biologici e organici della natura.

Un focus di grande importanza è naturalmente riservato a Henry Moore. Nel quarantennale della morte, il legame del maestro britannico con la Toscana e la Versilia viene rievocato partendo dalla genesi della celebre e monumentale Reclining Figure destinata alla sede Unesco di Parigi, un’avventura artistica poi proseguita nel tempo grazie alle storiche collaborazioni con le maestranze della Henraux e con la stamperia d’arte Il Bisonte. Anziché seguire un rigido criterio cronologico, l’itinerario all’interno di Villa Rinchiostra si svilupperà per nuclei tematici, favorendo un accostamento immediato e suggestivo tra le diverse sensibilità estetiche dei protagonisti.

L’inaugurazione ufficiale, aperta alla cittadinanza e agli appassionati, è fissata per venerdì 31 luglio alle 18,30.