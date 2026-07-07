Vinci per un weekend capitale del fantasy e del cosplay con la ‘Festa dell’Unicorno’

VINCI – Traguardo importante per la Festa dell’Unicorno che celebra a Vinci la sua ventesima edizione. Il borgo toscano si prepara ad accogliere dal 10 al 12 luglio la manifestazione fantasy più grande d’Italia, che trasformerà le strade e le piazze in un vero e proprio regno della fantasia, con un programma ricco di spettacoli, concerti e attività per tutte le età.

La Festa dell’Unicorno, che è stata presentata oggi (7 luglio) nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate. I visitatori potranno vivere un sogno a occhi aperti con oltre 400 spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere.

“La Festa dell’Unicorno – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi – rappresenta una delle esperienze culturali più originali e di maggior successo della Toscana. Vent’anni di storia testimoniano la capacità di un territorio di trasformare la creatività, l’immaginazione e la passione di migliaia di persone in un grande progetto di crescita culturale, sociale ed economica. La cultura pop, il fantasy, il fumetto, il gioco e il cosplay non sono soltanto forme di intrattenimento, ma linguaggi contemporanei capaci di coinvolgere generazioni diverse, attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero e valorizzare in modo innovativo il nostro patrimonio storico e artistico”.

“Vinci, luogo simbolo dell’ingegno e della creatività di Leonardo, – ha concluso la presidente Saccardi – si conferma ancora una volta un laboratorio di idee, dove tradizione e innovazione dialogano con naturalezza. Il successo della Festa dell’Unicorno è anche il successo di una comunità che ha saputo costruire nel tempo un evento di qualità, capace di generare importanti ricadute per il commercio, l’accoglienza, l’artigianato e l’intero tessuto economico locale”.

È intervenuta alla conferenza stampa la consigliera regionale Brenda Barnini: “La Festa dell’Unicorno è un punto di riferimento per tutto il mondo fantasy e non solo – ha affermato -. È una delle mie feste preferite che frequento da sempre e il borgo storico di Vinci si presta benissimo per questo allestimento e viene invaso da migliaia di persone che arrivano da tutta Italia. Dietro c’è un lavoro enorme di preparazione di approfondimento, di allestimento e quindi davvero un plauso all’amministrazione comunale e al sindaco Daniele Vanni che peraltro è stato uno dei fondatori di questa festa e quindi nessuno più di lui la conosce e la sa apprezzare. E un ringraziamento ovviamente va a tutti i ragazzi e le ragazze ormai diventati adulti pure loro che ci lavorano e che fanno in modo che in quei giorni Vinci diventi davvero la capitale del fantasy a livello italiano”.

A presentare la manifestazione il sindaco di Vinci, Daniele Vanni: “È un traguardo storico per noi e per la nostra città arrivare alla ventesima edizione della Festa dell’Unicorno. Un evento che riesce a trasformare il nostro borgo in un luogo immaginario dove le persone possono sentirsi protagoniste proprio come se fossero all’interno di un film. E dobbiamo ringraziare per questo le tante associazioni, i volontari che lavorano tutto l’anno proprio per l’organizzazione di questo evento. Io credo che ci sia un dato che dobbiamo riscontrare che è molto importante che quello relativo alle presenze perché ci sono oltre trentamila visitatori per un festival come questo e ci dimostra proprio come le grandi manifestazioni possono essere anche motore di sviluppo economico. Basta vedere le strutture ricettive come sono piene e come le attività commerciali aspettano un momento come questo. Quindi è anche un’occasione per la nostra comunità di ambito e per il nostro territorio perché parliamo di un turismo che diventa anche stanziale”.

Per la vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti “si tratta di una Festa che ha oramai una dimensione molto ampia. Oltre a tutte le attività artistiche e agli spettacoli c’è anche un’area dedicata ai mercatini artigianali con un’ampia gamma di stand. Noi siamo pronti per questo viaggio nella fantasia che ci accompagnerà per tre giorni per le strade di Vinci”

Alessio Veracini, organizzatore della Festa dell’Unicorno, ha spiegato durante la conferenza stampa che in vent’anni si stima che siano arrivati a Vinci complessivamente 500mila visitatori. Poi entrando nel dettaglio del programma ha raccontato che “la manifestazione cerca di abbracciare un po’ tutte le varie atmosfere del fantasy e della fantascienza. E ci sono eventi, come diciamo noi, che un bambino di qualsiasi età può trovare adeguati. Dal Signore degli Anelli a Harry Potter, dalla fantasia alle fiabe arrivando persino all’horror. E negli ultimi anni abbiamo anche creato un’area che si ispira all’estetica vittoriana”.

L’evento si aprirà come da tradizione con l’Armata dell’Unicorno, alla presenza delle istituzioni venerdì (10 luglio) dalle 19,15. Una parata da record con oltre 300 cosplayer, che percorreranno le strade di Vinci fino ad arrivare sotto al castello dei Conti Guidi.

Più di 150 spettacoli al giorno animeranno le sei aree tematiche. Fumetti e Follie è l’anima più scatenata e pop della manifestazione. Sul palco si alterneranno ospiti e concerti. Non mancheranno gli incontri con autori di fumetti e illustratori e gare di cosplay. Nella Valle del Vapore spazio agli spettacoli per bambini, all’esposizione di macchine mirabolanti con un’area dedicata ai giochi da tavolo e agli iconici mattoncini lego. La Cittadella dei Cavalieri è dedicata all’accampamento medievale che offrirà l’esperienza della vita da campo con spettacoli di falconeria e incontri ravvicinati con i rapaci. Nella Città degli Incubi la visita al luna park disturbante, ma ci saranno anche escape room e prove di abilità a tema. L’Abisso d’Acciaio è dedicato all’universo di Star Wars, con scuole di spade laser, parate e combattimenti. E presso il teatro si svolgeranno panel e incontri con creator, autori, divulgatori e doppiatori. Nella Rocca Incantata verranno proposte ambientazioni fantasy originali e tema Westeros, Signore degli Anelli e Harry Potter con spettacoli con il fuoco, duelli e acrobazie con i tessuti. Sono in programma anche sessioni di prova di giochi di ruolo dal vivo e da tavolo.

A testimoniare il percorso compiuto nel corso dei due decenni, sarà allestita la Mostra dei 20 Anni, un’esposizione documentale e scenografica che ripercorre l’evoluzione storica e l’impatto socio-culturale della manifestazione sul territorio toscano.

Il valore culturale della manifestazione è sostenuto da un programma che spazia dalla musica al cinema, fino al fumetto e alle nuove tecnologie. Sul fronte dell’intrattenimento dal vivo, i riflettori sono puntati sulla line-up musicale che vedrà alternarsi sul palco principale i Tre Allegri Ragazzi Morti, i Raggi Fotonici (accompagnati da Claudio Maioli/Spectra) e la formazione folk dei Corte di Lunas, seguiti da eventi coreografici guidati da professionisti del settore come il DJ set di DJ Osso. L’attrattività internazionale dell’evento è confermata dalla presenza di ospiti d’onore del calibro di Maul Cosplay, punto di riferimento europeo nel settore del costume design.

Il tessuto urbano ospiterà poli ludici di grande richiamo: due grandi spazi dedicati all’universo del gioco intelligente, Unicorni & Dadi per i giochi di ruolo e Il Salone dei Meeple per i boardgame tradizionali. Una delle principali attrazioni della Festa dell’Unicorno è il mercato artigianale, che vanta oltre 200 stand a tema. Gli espositori offriranno una vasta gamma di prodotti unici, dall’artigianato locale alle creazioni fantasy. I visitatori potranno trovare gadget, abbigliamento, accessori, fumetti, oggetti da collezione e molto altro, tutti ispirati ai vari mondi della fantasia e dell’immaginazione. La componente food sarà particolarmente curata, con proposte tematiche delle varie aree, 20 punti ristoro e un’attenzione speciale per le opzioni vegane e senza glutine, garantendo che tutti possano godere delle delizie culinarie offerte. Saranno disponibili parcheggi gratuiti con un efficiente servizio di navette che collegheranno i parcheggi alle aree principali della festa.