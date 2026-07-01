Il Leocorno vince la prova generale del Palio di Siena del 2 luglio

SIENA – È stata la Contrada del Leocorno a vincere questo pomeriggio (1 luglio) la quinta prova del Palio del 2 luglio,con il cavallo Volpino e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle 19,45.
Stamattina a vincere la quarta prova era stata la Contrada di Valdimontone con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu.
Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina alle 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (così detto ‘numero d’orecchio’): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).