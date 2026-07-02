A Carrara la prima data del tour estivo di Levante

CARRARA – Tutto pronto a Carrara per accogliere domani (3 luglio) alle 21,30 in piazza Matteotti, Levante con Dell’amore live in estate 2026, prima data del suoi tour estivo. La serata fa parte della rassegna musicale organizzata dal Comune di Carrara per il secondo anno consecutivo nel centro cittadino.

Levante porterà non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. Il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo Sei tu fa parte del suo percorso, composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, che hanno visto la sua espressione nei singoli che lo hanno preceduto, Maimai, Niente da dire, Dell’amore e il fallimento e Sono blu, e che saranno contenuti nel suo prossimo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, in uscita nel 2026.

La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, intrecciando voci e sensibilità affini in un racconto corale e identitario.

Claudia Lagona, in arte Levante, è un’artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive. Cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), Del caos di stanze stupefacenti (2017), Magmamemoria (2019), Opera Futura (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente e il libro di poesie Opera quotidiana. Ha partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sei tu, sua terza partecipazione dopo quella del 2020 con Tikibombom e del 2023 con Vivo.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone: poltronissima 20 euro, secondo settore 15 euro più diritti di prevendita.

Gli spettatori muniti di biglietto possono accedere al concerto dall’ingresso da via D’Azeglio angolo via VII Luglio a partire dalle 20. Dalle 18 saranno installate le barriere e saranno presidiati gli ingressi agli incroci tra via D’Azeglio e via Roma, tra via Roma e piazza Matteotti, tra via D’Azeglio e via Mazzini, tra via Mazzini e via Ghiacciaia e tra via Mazzini e via Manzoni. Dalle 18 possono accedere a piazza Matteotti solo i possessori del biglietto per il concerto, i residenti e tutti coloro che abbiano esigenze specifiche, accertabili e giustificate.