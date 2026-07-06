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Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte per il Palio del 16 agosto

Le operazioni si sono tenute alla presenza della sindaca Nicoletta Fabio e dei capitani delle diciassette Contrade

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte per il Palio del 16 agosto (foto Comune di Siena)
1 ' di lettura

SIENA – Sono Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte a sorte ieri (5 luglio) e che parteciperanno al Palio del 16 agosto. Si aggiungono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di ieri.

La Chiocciola ha estratto l’Aquila, la Lupa ha estratto l’Onda, la Torre ha estratto la Giraffa.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Drago, Valdimontone, Pantera, Civetta, Tartuca, Leocorno e Bruco.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle 19 alla presenza della sindaca di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel medesimo capitolo del Regolamento per il Palio. 

Al termine delle operazioni i dieci capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 16 agosto, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona della sindaca Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come mossiere per la Carriera di agosto. Secondo l’articolo del 31 del Regolamento per il Palio la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata

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