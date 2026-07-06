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FIAT punta sulla micromobilità: Topolino, TRIS e Multiplina protagonisti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
FIAT rafforza la propria strategia nella micromobilità presentando un ecosistema che guarda al futuro degli spostamenti urbani. Durante un evento dedicato a Roma, il marchio ha messo al centro tre protagonisti: Topolino, il veicolo commerciale TRIS e l’inedito concept Multiplina, che insieme delineano una visione completa della mobilità compatta. 

Topolino continua a essere il punto di riferimento della gamma. Leader europeo tra i quadricicli elettrici dal 2025, si avvia a chiudere il secondo trimestre 2026 con un record di ordini, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente. La gamma si amplia con il nuovo colore Corallo, la versione Dolcevita, la sportiva Topolino Sport e la New Vilebrequin Collector’s Edition. Debutta anche Monsterlino, il sistema di altoparlanti Bluetooth sviluppato con Monster, fissabile magneticamente al veicolo e utilizzabile anche fuori dall’abitacolo. 

 

Novità anche per TRIS, il primo veicolo commerciale a tre ruote di FIAT, nato per la logistica dell’ultimo miglio. Il progetto evolve con il concept Dolcevita, pensato per il settore dell’ospitalità e del turismo, e con la collaborazione avviata con Caffè Vergnano, che porterà nelle città europee nuovi punti street coffee ispirati allo stile italiano. 

Lo sguardo al futuro è rappresentato dal concept Multiplina, reinterpretazione moderna della storica Fiat 600 Multipla del 1956. Pensato come anello di congiunzione tra Topolino e una tradizionale automobile, punta a massimizzare lo spazio interno attraverso una nuova architettura dedicata alla mobilità urbana. 

Con Topolino, TRIS e Multiplina, FIAT conferma così la volontà di guidare l’evoluzione della micromobilità attraverso una gamma di soluzioni elettriche, accessibili e progettate per rispondere alle esigenze di privati, professionisti e nuove forme di mobilità cittadina. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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