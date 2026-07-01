CUPRA debutta al Goodwood Festival of Speed con la nuova Raval

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CUPRA è pronta a scrivere una nuova pagina della propria storia partecipando per la prima volta al Goodwood Festival of Speed, l’evento britannico dedicato alle auto sportive e alle innovazioni tecnologiche che si svolgerà dal 9 al 12 luglio 2026. Il marchio di Barcellona sfrutterà uno dei palcoscenici più prestigiosi del motorsport per mostrare la propria visione della mobilità ad alte prestazioni, con particolare attenzione all’elettrificazione e al design.

Protagonista assoluta sarà la nuova CUPRA Raval, la compatta elettrica che entrerà nella gamma nel corso del 2026 e rappresenta l’interpretazione più urbana e innovativa della filosofia del marchio. Il modello sarà affiancato da una serie di anteprime che CUPRA ha annunciato senza svelarne ancora i dettagli, alimentando l’attesa in vista dell’appuntamento inglese.

Durante i quattro giorni della manifestazione, due vetture del marchio affronteranno la celebre cronoscalata di Goodwood, uno dei momenti più attesi del festival. Le dimostrazioni dinamiche permetteranno al pubblico di osservare da vicino le qualità tecniche delle vetture e l’approccio sportivo che caratterizza il costruttore spagnolo. Il 9 luglio è inoltre previsto un evento dedicato alla stampa internazionale e agli ospiti, durante il quale saranno presentate le ultime novità del brand.

Marchio che dal 2018 ha ampliato rapidamente la propria presenza sul mercato. In appena sette anni il marchio ha lanciato sette modelli e superato il traguardo di un milione di vetture vendute a livello globale. Oggi la gamma comprende Ateca, Leon, Formentor, Born, Tavascan e Terramar, alle quali si aggiungerà proprio la Raval.

Con questa partecipazione, CUPRA rafforza la propria immagine internazionale, scegliendo Goodwood come vetrina ideale per raccontare il futuro della sportività elettrificata. Un debutto che punta a consolidare il legame tra innovazione, prestazioni e carattere anticonvenzionale, elementi che hanno contribuito alla rapida affermazione del marchio nel panorama automobilistico europeo.

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