Michelin AI Assistant: l’intelligenza artificiale al servizio della gestione flotte

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nella gestione delle flotte professionali. Michelin Connected Fleet amplia infatti la propria piattaforma MyConnectedFleet con Michelin AI Assistant, un assistente virtuale progettato per aiutare i fleet manager ad analizzare rapidamente i dati operativi e trasformarli in informazioni utili per prendere decisioni più rapide ed efficaci. Grazie all’integrazione diretta nella piattaforma web, gli utenti possono interagire utilizzando un linguaggio naturale, senza dover navigare tra menu complessi o generare manualmente numerosi report.

Il nuovo strumento è stato sviluppato da Michelin per supportare i gestori di flotte di veicoli pesanti, autobus e veicoli commerciali leggeri nelle attività quotidiane. È sufficiente formulare una domanda, ad esempio sui consumi di carburante, sul comportamento dei conducenti, sui veicoli fermi o sugli interventi di manutenzione degli pneumatici, per ottenere in pochi secondi risposte elaborate direttamente dai dati raccolti dalla piattaforma. L’obiettivo è ridurre il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni e permettere ai responsabili delle flotte di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto.

L’assistente è stato progettato come sistema chiuso, con particolare attenzione alla protezione dei dati aziendali. Oltre a fornire risposte immediate, è in grado di individuare tendenze, generare report in formato testuale o grafico e offrire insight aggiornati in tempo reale. Michelin prevede inoltre un’evoluzione continua della soluzione, con nuove funzionalità che saranno introdotte anche sulla base dei suggerimenti raccolti dagli utilizzatori.

Secondo un’indagine commissionata da Michelin Connected Fleet, il 78% dei fleet manager ritiene che l’intelligenza artificiale trasformerà profondamente il settore della gestione delle flotte. L’AI Assistant nasce proprio con questo obiettivo, valorizzando oltre un secolo di esperienza Michelin nella mobilità e decenni di competenze nell’analisi dei dati.

La soluzione è già disponibile per i clienti Michelin Connected Fleet in Italia e in numerosi altri mercati internazionali, integrandosi anche con tecnologie dedicate al monitoraggio degli pneumatici e ai sistemi intelligenti di bordo per offrire una gestione sempre più efficiente, sicura e orientata alle prestazioni.

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