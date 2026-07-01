Renault introduce Gemini su openR Link: l’intelligenza artificiale sale a bordo

(Adnkronos) –

Renault compie un nuovo passo nell’evoluzione dell’esperienza digitale a bordo dei propri modelli introducendo Gemini, il più recente assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google. L’aggiornamento interessa il sistema multimediale openR Link con Google integrato e viene distribuito progressivamente ai veicoli compatibili tramite aggiornamento “over the air”, senza necessità di recarsi in officina. L’obiettivo è offrire un’interazione ancora più naturale tra conducente, passeggeri e vettura, migliorando comfort, praticità e sicurezza durante ogni spostamento.

Gemini sostituisce progressivamente Google Assistant sui modelli Renault dotati di openR Link, già disponibile su gran parte della gamma europea e internazionale. L’attivazione è gratuita, richiede un account Google e lascia piena libertà al cliente, che può decidere se utilizzare il nuovo assistente oppure continuare con Google Assistant.

La principale novità riguarda il modo di interagire con il sistema. Grazie all’intelligenza artificiale, Gemini è in grado di comprendere il contesto della conversazione, interpretare richieste formulate in linguaggio naturale e gestire dialoghi più articolati senza obbligare il conducente a utilizzare comandi prestabiliti. In questo modo è possibile chiedere informazioni, pianificare un itinerario, modificare le impostazioni dell’auto o ricevere suggerimenti semplicemente parlando, mantenendo sempre l’attenzione sulla strada.

L’integrazione diretta con il veicolo rappresenta uno dei principali punti di forza. Oltre a controllare navigazione, climatizzazione, radio e altre funzioni dell’abitacolo, Gemini utilizza anche i dati del veicolo, come l’autonomia residua delle versioni elettriche, per proporre percorsi più adatti alle esigenze del conducente. Le conversazioni vengono inoltre sincronizzate con gli altri dispositivi collegati allo stesso account Google, garantendo continuità nell’esperienza d’uso.

In futuro arriverà anche Gemini Live, una modalità conversazionale ancora più evoluta che permetterà di dialogare senza interrompere il flusso della conversazione, effettuare richieste consecutive, cambiare lingua durante il dialogo e interrompere l’assistente in qualsiasi momento. Il sistema supporta fin da subito tredici lingue, tra cui l’italiano, e continuerà ad arricchirsi grazie agli aggiornamenti automatici distribuiti da Renault, confermando openR Link come una delle piattaforme multimediali più evolute oggi disponibili nel settore automobilistico.

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