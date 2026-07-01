Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News 1 Luglio 2026 17:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Video News Vaccini: Conversano (HappyAgeing), ‘più informazione e accessibilità per incentivarli in over 65’ Video News Vaccini: HappyAgeing, investire in prevenzione per salute anziani e riduzione costi Ssn Video News Automotive: Salini (Fi), “Sì a decarbonizzazione ma tutelando tasche dei cittadini” Video News Guerre, Bergonzoni: “Fare ad arte il mestiere della pace” Video News Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate Video News Pace, Tarquinio (Pd): “Il Tavolo delle Trattative mostra la strada sbagliata della guerra” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 32.6 ° C 33.5 ° 30.9 ° 43 % 2.2kmh 25 % Mer 32 ° Gio 35 ° Ven 33 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Sport Dalla Versilia agli Stati Uniti, Giacometti: “Torna un arbitro diverso, con un bagaglio di esperienza molto più ricco” Lavoro Professioni, tributaristi a confronto sulla responsabilità del professionista contabile Cronaca Truffe agli anziani con la tecnica del falso carabiniere: cinque in manette Motori BMW Italia chiude il primo semestre in crescita Sport L’Arezzo blinda i pali per la serie B: preso Andrea Seculin SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video news Video News Sanità: Scopinaro (Uniamo), ‘necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver’ Video News Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’