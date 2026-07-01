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Dal Parma il primo tassello della Pianese: in porta ci sarà Astaldi

Con i ducali ha perso la finale del campionato Primavera contro la Fiorentina. Classe 2006 è cresciuto fra Portogallo e Cagliari

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REDAZIONE
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Dal Parma il primo tassello della Pianese: in porta ci sarà Astaldi (foto Pianese)
1 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – La Pianese parte dal numero uno per costruire la nuova squadra. 

I senesi hanno acquisito a titolo temporaneo dal Parma le prestazioni sportive del portiere Gianluca Maria Astaldi, che vestirà la maglia bianconera nella stagione 2026/27.

Nato a Roma, il giovane portiere classe 2006 cresce in alcuni dei più importanti settori giovanili italiani ed europei. Dopo le esperienze con il Vitória Guimarães e il Cagliari, nel 2023 approda al Parma, dove prosegue nel proprio percorso di crescita, mettendosi in evidenza prima con l’Under 18 e poi con la formazione Primavera.

Nella stagione 2024/25 colleziona 30 presenze, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni e contribuendo alla vittoria del campionato Primavera 2 da parte della formazione ducale. Nell’annata appena conclusa conferma il proprio percorso di crescita disputando 38 gare tra Primavera 1, Coppa Italia Primavera e playoff, facendo registrare 14 clean sheet e raggiungendo la finale scudetto contro la Fiorentina. Le sue prestazioni gli valgono anche le prime convocazioni con la prima squadra del Parma.

“Sono molto felice di essere arrivato alla Pianese – spiega il neo bianconero –, ho trovato un ambiente accogliente e motivato e non vedo l’ora di dare massimo per questa maglia. Mi aspetto una stagione intensa, in cui crescere insieme alla squadra e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dando sempre il massimo in ogni partita”.

La società bianconera rivolge a Gianluca un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.

© Riproduzione riservata

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