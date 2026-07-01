Vaccini: igienista Rizzo, ‘in anziani generano valore sociale e riducono mortalità’ Video News 1 Luglio 2026 15:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video News Vaccini: Conversano (HappyAgeing), ‘più informazione e accessibilità per incentivarli in over 65’ Video News Vaccini: HappyAgeing, investire in prevenzione per salute anziani e riduzione costi Ssn Video News Automotive: Salini (Fi), “Sì a decarbonizzazione ma tutelando tasche dei cittadini” Video News Guerre, Bergonzoni: “Fare ad arte il mestiere della pace” Video News Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate Video News Pace, Tarquinio (Pd): “Il Tavolo delle Trattative mostra la strada sbagliata della guerra” Video News Lunin, il soldato russo che ha sfidato Putin – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Prometeo tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News AdnTalks | Intervista a Marina Elvira Calderone Carica altri Firenze nubi sparse enter location 35.5 ° C 36.1 ° 32.1 ° 44 % 1.3kmh 54 % Mer 37 ° Gio 35 ° Ven 33 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Finanza Banche, sul risiko il governo resta alla finestra ma vigile: “Noi osserviamo” Sport nazionale Wimbledon, il parere del fisiatra: “Con campo in erba aumentano gli infortuni” Sport nazionale Mondiali, Inghilterra-Rd Congo – Diretta Sport Viery Fernandes Santos Lopes primo ‘vero’ acquisto per Grosso: viene dai brasiliani del Gremio Primo Piano Imprenditore ritenuto vicino alla ‘ndrangheta: confiscati beni per 600mila euro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza Video news Video News Sanità: Petralia (Aou Verona), ‘persona al centro, servizi si muovano perso di lei’ Video News Sanità: D’Angela (Crea Sanità), ‘da migliorare assistenza domiciliare e non autosufficienza’ Video News Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), ‘con ‘Carovana della salute’ informiamo anziani su importanza