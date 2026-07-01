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Wimbledon, il parere del fisiatra: “Con campo in erba aumentano gli infortuni”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – A Wimbledon e nei tornei di tennis che si giocano sull’erba “l’umidità, l’usura del campo e la natura stessa del manto erboso rendono la superficie instabile. La perdita improvvisa di aderenza porta spesso a una brusca iperestensione del ginocchio o a distorsioni della caviglia” e “il tentativo di recuperare l’equilibrio può causare anche problematiche muscolari”. Lo spiega all’Adnkronos il medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa 

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