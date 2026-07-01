Viery Fernandes Santos Lopes primo ‘vero’ acquisto per Grosso: viene dai brasiliani del Gremio

FIRENZE – Il primo ‘vero’ acquisto dell’estate viola porta il nome di Viery Fernandes Santos Lopes, un colpo di mercato che rappresenta anche un segnale di enorme ambizione per il presente e il futuro del club. La Fiorentina ha chiuso la trattativa con i brasiliani del Gremio per un’operazione complessiva da 17 milioni di euro, strutturata su una base fissa di 15 milioni a cui si aggiungono altri 2 milioni di bonus. Cifre importantissime che lo rendono il difensore più costoso della storia della società gigliata, blindato con un lunghissimo contratto fino al 2031 a circa un milione di euro a stagione.

Dopo un piccolo slittamento logistico nel viaggio dal Sudamerica, il centrale classe 2005 è sbarcato in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito tra il Viola Park e la clinica Villa Donatello prima di porre la firma ufficiale sul nuovo accordo.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Gremio, dove era arrivato a soli dieci anni, Viery è un difensore centrale di piede mancino, alto 1,87 metri e dotato di una struttura fisica imponente e di ottime qualità atletiche, caratteristiche che in patria gli hanno permesso di adattarsi all’occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro. Il suo debutto tra i professionisti è avvenuto nel gennaio del 2025 nel Campeonato Gaúcho e, nonostante la giovanissima età, si affaccia al calcio europeo dopo aver già accumulato un bagaglio di 39 presenze complessive con la maglia del club di Porto Alegre.

L’innesto del ventunenne di Ubà va a puntellare in modo significativo la batteria dei centrali a disposizione del nuovo tecnico Fabio Grosso, atteso adesso dal compito di sgrezzare il talento cristallino del ragazzo inserendolo gradualmente nei rigorosi meccanismi tattici del campionato italiano.

L’accelerazione decisiva per anticipare la folta concorrenza delle big europee porta la firma di Fabio Paratici, abile a sfruttare il momento finanziario delicato del Gremio per regalare alla tifoseria il primo tassello della nuova Fiorentina.