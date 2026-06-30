Fortune Egharevba in viola: preso il nazionale under 16

FIRENZE – Colpo di prospettiva assoluta per la Fiorentina, che guarda con decisione al futuro del proprio settore giovanile assicurandosi uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico nazionale. Il club viola ha infatti comunicato ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Fortune Egharevba, classe 2010. Nell’accordo sottoscritto tra le due società, il sodalizio scaligero manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giovane calciatore.

L’innesto di Egharevba rappresenta una scommessa di altissimo profilo. Nato a Verona il 22 febbraio 2010, la giovane punta ha letteralmente bruciato le tappe nella sua trafila in terra veneta, dove era entrato nel 2022 tra le fila dell’Under 13. A farsi accorgere del suo clamoroso potenziale era stata soprattutto l’annata successiva nell’Under 14, trascinata fino alla finale scudetto grazie a una straordinaria striscia di 35 reti personali.

L’ascesa di Egharevba non si è più fermata, tanto da portarlo a debuttare precocissimo in Primavera 1 nel febbraio di quest’anno, a soli 15 anni, nella sfida contro il Milan. Punto fermo della nazionale azzurra under 16, con cui ha già messo a segno gol pesanti contro avversari del calibro di Spagna e Belgio, l’attaccante porta a Firenze non soltanto doti fisiche imponenti e uno spiccato fiuto del gol, ma anche una fame e una mentalità da lavoratore instancabile che lo hanno reso uno dei profili più corteggiati.

Per i dirigenti viola si tratta di un vero e proprio blitz di mercato, volto a blindare la linea verde viola con un potenziale crack del domani.