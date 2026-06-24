Carrarese, ufficiale l’arrivo a centrocampo di Yanis Khafi: contratto fino al 2030

CARRARA – La Carrarese ha ufficializzato un nuovo innesto per il proprio centrocampo. Il club apuano, che milita nel campionato di Serie B, ha tesserato Yanis Khafi, giocatore classe 2006 proveniente dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. L’accordo sottoscritto legherà il calciatore alla società fino al 30 giugno 2030.

Dotato di passaporto francese, Khafi è un elemento della nazionale del Marocco Under 18 e ha già ricevuto diverse preconvocazioni con la selezione Under 21 del suo paese. Sotto il profilo tecnico, opera principalmente nella zona nevralgica del campo, occupandosi sia della fase di interdizione per recuperare il pallone, sia di quella di impostazione della manovra. Nel corso delle ultime quattro stagioni nel vivaio della squadra parigina ha collezionato complessivamente 45 presenze, la maggior parte delle quali con l’Under 19, raccogliendo anche 14 apparizioni in Youth League e registrando il debutto con la formazione Under 23.

Dopo la firma, il nuovo acquisto ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento: “Il progetto che mi hanno presentato il presidente e il direttore sportivo mi ha colpito e non ho mai avuto dubbio sulla scelta da prendere”. Khafi ha sottolineato l’orgoglio di arrivare in una squadra reduce da due stagioni positive e ha delineato le proprie caratteristiche di gioco, individuando i suoi punti di forza nel “dribbling, la generosità nei confronti dei miei compagni e la capacità di muovermi in mezzo al campo”.

L’operazione è stata commentata anche dal direttore sportivo della società, Iacopo Pasciuti, il quale ha ringraziato la presidenza per il supporto economico garantito nella trattativa. Il dirigente ha spiegato che il club monitorava il profilo da diversi mesi, per poi affondare il colpo. Sulle prospettive di inserimento in squadra, Pasciuti si è mostrato fiducioso: “Nonostante la giovane età e la provenienza da un altro paese, ha già dimostrato di essere un ragazzo intelligente e serio, per questo sono certo che non faticherà ad ambientarsi”.