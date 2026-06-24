Borsa, Piazza Affari in calo: difesa penalizzata da revisione scelte strategiche Germania

(Adnkronos) – Piazza Affari chiude in calo. Acquisti su DiaSorin (+3,13%), Tim (+1,99%), Ferrari (+1,92%) e Snam (+1,58%). Sul fronte opposto, prese di profitto su Leonardo (-4,76%), Avio (-3,69%), Eni (-3,28%) e Saipem (-3,23%). “La borsa milanese ha chiuso una seduta debole con evidenti trend settoriali”, spiega all’AdnKronos Andrea Caldato, Portfolio Manager, AcomeA sgr.

“Pare opportuno segnalare – continua l’esperto – come il settore della difesa sia stato fortemente penalizzato, dopo che la Germania sembra essere in procinto di rivedere alcune scelte strategiche sugli investimenti nelle fregate militari”, evidenzia.

“Anche i petroliferi subiscono vendite, a causa di un prezzo del petrolio che ormai sconta le più rosee aspettative sulla parte geopolitica”, dice ancora. “Il mercato – conclude – scommette quindi sul miglioramento dei consumi e conseguentemente i titoli del lusso o del beverage recuperano, insieme agli healthcare che probabilmente si avviano ad un re rating dopo i cali recenti”. (di Andrea Persili)

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