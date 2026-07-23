Unicredit, Calcaterra (Bocconi) spiega la strategia di Orcel: “Potenziale interno da liberare, niente risiko difensivo”

(Adnkronos) – Andrea Orcel raffredda sul risiko. “Da quanto emerge, ma soprattutto da una lettura del percorso degli ultimi mesi, mi sento di dire che Unicredit ritiene di avere ancora molto potenziale interno da liberare. Questo riduce l’urgenza di operazioni straordinarie domestiche (il famoso risiko)”, dice all’AdnKronos Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance presso Sda Bocconi, dopo i conti di Unicredit.

“La linea strategica che Andrea Orcel intende mantenere – spiega il professore – è quella di una crescita organica molto disciplinata, accompagnata da inorganico selettivo solo se crea valore (In altre parole: non farà M&A difensivo, solo M&A opportunistico), con forte enfasi su efficienza, tecnologia/AI, qualità dei ricavi e difesa del capitale”.

“La correzione del titolo in Borsa riflette più aspettative elevate e presa di profitto che un giudizio sulla strategia negativa. Non c’è alcun segnale che il mercato giudichi negativamente la strategia: è più una reazione tecnica”, concludono.

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