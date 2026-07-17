36.7 C
Firenze
venerdì 17 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mps, secondo gli esperti servirebbe un rilancio di Intesa Sp sul prezzo: ecco perché

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gli esperti si aspettano un rilancio di Intesa Sanpaolo su Mps. O, quantomeno, lo ritengono un’opzione utile a concludere positivamente l’operazione. “Le criticità evidenziate dal CdA di Mps riguardano principalmente la valutazione economica dell’offerta, le sinergie prospettate e alcuni profili regolamentari e di esecuzione: si tratta di aspetti ricorrenti nelle grandi operazioni di fusione e acquisizione e, almeno in teoria, molti di essi possono essere affrontati nel corso della trattativa attraverso chiarimenti, modifiche dell’offerta o specifici impegni”, sottolinea all’AdnKronos Marta Degl’Innocenti, economista dell’Università Statale di Milano 

“Il punto più delicato resta però il prezzo”, chiosa l’esperta secondo cui “se Intesa Sanpaolo confermerà la posizione espressa dall’amministratore delegato Carlo Messina, secondo cui l’offerta presentata rappresenta il massimo valore riconoscibile, sarà difficile superare la principale obiezione sollevata da Mps senza un cambiamento della proposta economica”. In ogni caso, prosegue, “la valutazione finale spetterà agli azionisti, che dovranno bilanciare gli aspetti finanziari dell’offerta con il razionale industriale dell’operazione, tenendo conto sia delle potenziali sinergie sia dei rischi di esecuzione evidenziati dal Cda”. 

Anche secondo gli analisti di Barclays “un potenziale aumento dell’offerta in contanti da parte di Intesa potrebbe risolvere alcune delle questioni chiave sollevate da Mps”. “Alcuni adeguamenti al perimetro oggetto della cessione (a Unipol/Bper) potrebbero risolvere altre potenziali problematiche (ad esempio questioni antitrust e un’eventuale scissione di Mps), poiché Intesa potrebbe cedere qualche filiale in più per motivi antitrust rispetto a quanto attualmente previsto dalla propria proposta; in tal modo, non si procederebbe quasi a una scissione dell’ex Mps, ma solo della nuova Mps, che verrebbe suddivisa tra l’ex Mps e Mediobanca”.  

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.7 ° C
37.4 °
34.6 °
42 %
2.2kmh
1 %
Ven
36 °
Sab
34 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1959)ultimora (1216)Video Adnkronos (392)sport (77)Tecnologia (75)salute (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati