36.9 C
Firenze
giovedì 9 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe): “Non sia l’unico esempio, campioni transeuropei sono indispensabili”

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Quello tra Commerz e Unicredit “sarebbe il primo esempio, il più importante esempio di un’operazione transnazionale europea e mi auguro che non sia il solo”. Lo dice all’AdnKronos Guido Rosa, presidente dell’Aibe (Associazione Italiana Banche Estere), sottolineando che “l’Europa ha disperatamente bisogno di qualche campione bancario transeuropeo di dimensioni tali da poter competere sul piano mondiale con i grandi colossi americani”.  

“Mi auguro – dice ancora – che questa sia la prima di un’altra serie di operazioni e che alla fine in Germania il mercato prevalga sulle resistenze del governo e dei sindacati”.  

Alla creazione di colossi bancari come Unicredit-Commerz, prosegue ancora Rosa, “di vincoli formali non ce ne sono. C’è probabilmente un problema ancora di appartenenza geografico-nazionalista, per cui, purtroppo, ma questo è vero per le banche ma è vero anche per un sacco di altri esempi, oggi in Europa invece di ragionare in termini europei molto spesso si ragiona ancora in termini nazionali e si pensa di difendere l’interesse nazionale con certi atteggiamenti che sono il contrario di un interesse europeo”. 

“Avere un mercato unico europeo dei capitali è un fatto indispensabile per l’Europa”, precisa Rosa. “Non è un fatto tecnico, è un fatto indispensabile per la sopravvivenza della finanza e quindi anche dell’industria europea”. “Mi auguro – conclude – che quella” tra Unicredit e Commerz “sia la prima di un’altra serie di operazioni”. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.9 ° C
37.3 °
35.1 °
31 %
0.9kmh
7 %
Gio
36 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
36 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2269)ultimora (1361)Video Adnkronos (494)sport (115)salute (87)Tecnologia (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati