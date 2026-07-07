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Borsa, Milano chiude in rossa: brilla Fincantieri (+15,7% in 2 giorni)

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Seduta negativa per Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude a 52.455,44 punti, in calo dello 0,95%. Tra i migliori del listino si mettono in evidenza Fincantieri (+2,96%), Campari (+2,91%), Inwit (+1,08%) e Hera (+1,01%). Sul fronte opposto, le vendite colpiscono soprattutto STMicroelectronics (-8,05%), Prysmian (-6,60%), DiaSorin (-4,50%) e Unipol (-3,00%).  

A commentare l’andamento del mercato è Simone Benini, Portfolio Manager di AcomeA Sgr, che mette in luce l’ottima performance di Fincantieri: “Ha fatto +15,7% negli ultimi due giorni e recuperato il 28,65% dai minimi toccati quest’anno a fine giugno”, dice all’AdnKronos.  

Secondo Benini “prosegue il rialzo sul comparto della difesa italiano, spinto dallo svolgimento del vertice Nato di Ankara. Anche oggi Fincantieri primeggia sul Ftsemib, con Leonardo che nel pomeriggio si è girata in negativo”. 

 

 

L’esperto spiega che “Avio continua la performance positiva, dopo l’annuncio di un aumento di capitale riservato per circa 109mn concluso ieri a mercato chiuso a favore di Advent. Le risorse raccolte rafforzano la struttura finanziaria di Avio e potranno essere usate per sostenere lo sviluppo negli Stati Uniti e/o eventuali operazioni di M&A”. 

Secondo Benini “nonostante il forte rally partito nel 2025, il settore resta sostenuto nel medio periodo dall’aumento dei budget per la difesa e dai piani di espansione dei principali player, trainati da una domanda strutturalmente in crescita; non sono tuttavia da escludere fasi di volatilità, anche marcata, nei prossimi mesi” (di Andrea Persili) 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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