Borsa, Fincantieri (+7,57%) vola a Piazza Affari, è rally settore difesa europea

(Adnkronos) – Vola Fincantieri sul listino di Piazza Affari che si mostra a +7,57% con un prezzo per azione di 10,9 euro. Un balzo in avanti in una giornata dove il mercato torna a parlare di sicurezza europea, partendo dai titoli più penalizzati.

Le piazze d’affari “non stanno comprando solo un titolo, ma una narrativa: quella di un’Europa spinta nuovamente a spendere di più in difesa, più in fretta, e con meno margine politico per rinviare. Almeno secondo la pressione che arriva dalla Casa Bianca” dice all’Adnkronos Gabriel Debach, market analyst di eToro.

A muoversi in modo corale è tutto il settore europeo della difesa, non solo Fincantieri. Leonardo avanza del 6,23%, Hensoldt dell’8,72%, Rheinmetall del 5,88%, Saab dell’8,33%, Kongsberg di circa il 6%. L’etf iShares Europe Defence sintetizza il quadro con un +5,09% il maggior rialzo giornaliero dal 1° aprile 2026. “Quando sale tutto il settore, il mercato non sta quindi premiando un singolo bilancio. Sta riprezzando un tema” aggiunge Debach.

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