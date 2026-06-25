H&M, nel II trim. vendite in calo a -3%: pesa riduzione scorte

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H&M archivia il secondo trimestre (1 marzo 2026 – 31 maggio 2026) con vendite nette ammontate a 54.828 milioni di corone svedesi nel secondo trimestre. Le vendite in valute locali sono state sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con circa il 3% in meno di negozi alla fine del trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A pesare sul risultato, spiega il ceo Daniel Ervér “una gestione più rigorosa delle scorte ha, in alcuni casi, inciso sulla nostra capacità di soddisfare pienamente la domanda”. Il profitto lordo è stato di 31.045 milioni di corone svedesi, corrispondente a un margine lordo del 56,6%. Le spese di vendita e amministrative sono diminuite dell’1% a 25.133 milioni di corone svedesi. In valute locali, l’aumento è stato dell’1%. Tali spese includono costi di ristrutturazione per 679 milioni di corone svedesi, legati all’implementazione di cambiamenti organizzativi nei mercati di vendita e nelle strutture centrali. Escludendo questi costi una tantum, le spese sono diminuite del 2% in valute locali.

L’utile operativo, esclusi i costi straordinari, è aumentato dell’11% a 6.592 milioni di corone svedesi, con un margine del 12,0%. L’utile operativo totale è stato di 5.913 milioni di corone svedesi, con un margine operativo del 10,8%. L’utile netto è stato di 3.963 milioni di corone svedesi, pari a 2,49 corone svedesi per azione. “Il nostro lavoro di lungo periodo ha rafforzato la redditività e ci offre buone opportunità per creare ancora più valore per i nostri clienti – aggiunge Ervér -. Le vendite nel trimestre sono state leggermente inferiori alle previsioni, mentre la redditività e la situazione delle scorte si sono sviluppate positivamente. Il miglioramento della redditività e l’aumento della produttività delle scorte sono in linea con il nostro lavoro di lungo termine volto a creare le basi per una crescita sostenibile e redditizia. Tuttavia, una gestione più rigorosa delle scorte ha, in alcuni casi, inciso sulla nostra capacità di soddisfare pienamente la domanda. Riteniamo che vi sia un potenziale per migliorare ulteriormente la precisione, al fine di creare un migliore equilibrio tra disponibilità e domanda”.

E sottolinea: “Abbiamo continuato a ridurre la complessità dell’organizzazione e ad avvicinare il processo decisionale al cliente. Questi cambiamenti rafforzano la nostra rilevanza a livello locale e creano migliori condizioni per rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti. Ciò ha comportato costi straordinari pari a 679 milioni di corone svedesi durante il trimestre. Nella seconda metà dell’anno inizieremo ad aggiornare l’infrastruttura digitale che supporterà il nostro sviluppo. La nuova infrastruttura offrirà un migliore supporto decisionale, processi più rapidi e maggiore precisione nella pianificazione degli assortimenti e delle scorte. Operiamo in un contesto globale ancora caratterizzato da incertezza e rapidi cambiamenti. I miglioramenti realizzati negli ultimi anni hanno rafforzato la redditività, semplificato le operazioni e aumentato la nostra capacità di agire più vicino al cliente. Con il cliente al centro, continuiamo a rafforzare il prodotto, l’esperienza cliente e il brand, al fine di offrire sempre la migliore combinazione di moda e qualità al miglior prezzo, in modo sostenibile”.

Il flusso di cassa da attività operative è aumentato del 24% a 10.591 milioni di corone svedesi. Le rimanenze sono diminuite del 10% a 34.942 milioni di corone svedesi la loro composizione è buona. A parità di cambio, le rimanenze sono diminuite del 2% rispetto all’anno precedente. In corone svedesi rappresentano il 15,8% delle vendite degli ultimi 12 mesi. Durante il secondo trimestre è stato aperto il primo negozio H&M a Rio de Janeiro e il flagship store di Hamngatan a Stoccolma è stato riaperto, riscuotendo grande interesse e un’ottima accoglienza da parte dei clienti. Nel primo semestre (1 dicembre 2025 – 31 maggio 2026) le vendite nette del gruppo H&M sono state pari a 104.435 milioni di corone svedesi. In valute locali, le vendite sono diminuite dell’1% nel primo semestre. Il profitto lordo è stato di 56.183 milioni di corone svedesi, con un margine lordo del 53,8%.

Le spese di vendita e amministrative sono diminuite del 5% a 48.758 milioni di corone svedesi. In valute locali sono rimaste allo stesso livello dell’anno precedente e, escludendo i costi straordinari del secondo trimestre, sono diminuite dell’1%. L’utile operativo, esclusi i costi straordinari, è aumentato del 14% a 8.104 milioni di corone svedesi, con un margine del 7,8%. L’utile operativo totale è aumentato a 7.425 milioni di corone svedesi, corrispondente a un margine operativo del 7,1%. L’utile netto è aumentato a 4.667 milioni di corone svedesi, pari a 2,95 corone svedesi per azione. Il flusso di cassa da attività operative è aumentato del 15% a 14.616 milioni di corone svedesi. Le vendite del gruppo H&M in valute locali nel mese di giugno 2026 sono previste in linea con lo stesso mese dell’anno precedente. L’espansione in America Latina prosegue con l’apertura del primo negozio H&M in Paraguay nella seconda metà del 2026 e in Argentina nel 2027.

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