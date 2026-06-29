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Borsa, segnale dalla Corea: trend Ia ancora forte, ma emergono nuovi settori

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Cambia la stagione e cambiano anche le abitudini finanziarie. La mattina, dopo il caffè, si da una veloce sbirciata alle borse asiatiche, soprattutto quella coreana che si basa su una manciata di titoli, come Samsung e Sk Hynix. “Se la borsa coreana è positiva, significa che il trend dell’Ia sta continuando a rialzo e caratterizzerà la giornata borsistica europea e probabilmente quella americana. Ci piace però qui continuare a ricordare che questo trend sarà caratteristico delle prossime giornate, ma che forse è opportuno cercare altrove di trovare delle opportunità di investimento” afferma all’Adnkronos Fabio Caldato, portfolio manager di AcomeA Sgr. 

“Abbiamo osservato e giovato di un riposizionamento degli investitori nel settore e-care (che unisce le telecomunicazioni e il digitale all’assistenza socio-sanitaria) e soprattutto abbiamo osservato come i titoli petroliferi, che avevano sfruttato il problema geopolitico e la guerra in Iran, hanno restituito tutta la performance da inizio guerra, seguendo l’andamento dei prezzi del petrolio che sono scesi addirittura sotto i dati precedenti alla guerra” aggiunge Caldato.  

Secondo l’esperto, entrambi i settori saranno restano interessanti per motivi differenti: “Stiamo attenti ai titoli che ne fanno parte”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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