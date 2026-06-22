Mps, fonti: “Valutazione offerte? Occhi puntati già su prossimo mese”

(Adnkronos) – Mps prende tempo sulle offerte in campo. Il consiglio di amministrazione riunito oggi ha confermato che proseguono, con il supporto degli advisor, le attività di analisi preliminare sia sulla proposta di aggregazione avanzata da Banco Bpm sia sull’Opas notificata da Intesa Sanpaolo due settimane fa. Non si tratterebbe, stando a quanto apprende AdnKronos da fonti finanziarie, di uno stallo destinato a protrarsi a lungo visto che già nel corso del prossimo mese potrebbero maturare le condizioni per una valutazione delle offerte sul tavolo.

“Vedere due successive riunioni per valutare offerte complesse non rappresenta uno strappo così rilevante”, dice all’Adnkronos Angelo De Mattia, analista economico e già direttore centrale della Banca d’Italia. Secondo l’esperto però “dopo la prossima riunione bisogna arrivare almeno a una prima valutazione: altrimenti una procrastinazione di questo tipo si presta alle più svariate interpretazioni, e questo non andrebbe bene né per gli offerenti, né per gli azionisti, né per il Monte”.

Procedono invece, stando a quanto risulta dalla nota del Monte, i lavori di integrazione di Mediobanca in Mps: via libera dal consiglio di amministrazione di Mps ad alcuni passaggi chiave: la scissione, mediante scorporo, di Banca Mps a favore di Mediobanca Premier, e la scissione parziale di Mediobanca Premier a favore di Widiba.

Le delibere, spiega il Monte, si pongono in continuità con il percorso di attuazione del progetto di riorganizzazione del Gruppo Mps, approvato lo scorso 17 febbraio. Secondo quanto apprende Adnkronos da fonti finanziarie, i tavoli di lavoro sull’integrazione stanno continuando. (di Andrea Persili)

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