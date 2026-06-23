Unicredit, Orcel lancia la sfida globale: “Competeremo con i colossi del Fintech”

(Adnkronos) – La rotta che seguirà Unicredit nei prossimi anni è tracciata. Prima bisogna portare a termine l’ops sulla tedesca Commerzbank, poi qualcosa di mai visto per una banca. “Nei prossimi cinque anni vogliamo fare qualcosa che non è mai stato fatto: competere con il fintech e gli hyperscaler” ha detto l’amministratore delegato Andrea Orcel, intervenendo alla 12esima edizione della Ceo Conference di Mediobanca. Tradotto in numeri, l’utile di Unicredit dovrà crescere almeno del 7% annuo per cinque anni. Un traguardo non facile da raggiungere, che passa anche dall’acquisizione di Commerzbank.

L’ops, lanciata lo scorso 5 maggio, “è una delle migliori operazioni che si possono fare in Europa”. L’operazione è stata analizzata e rivista più volte negli ultimo 20 anni e farebbe da collante al sistema tedesco che l’ad ha definito “frammentato”. Se all’apertura delle adesioni sembrava improbabile che il colosso italiano avrebbe preso il controllo del corrispettivo tedesco, la situazione è cambiata.

“Ora sembra più probabile”, l’istituto di Gae Aulenti punta ad avere il controllo del 50+1% del capitale sociale così da porter nominare il board dei rappresentanti. La mossa è stata molto oggetto di discussione, un “flusso di rumore molto forte e costante” l’ha definito Orcel, ma analizzando i fatti “la maggior parte di esso è del tutto infondato, il che ha distolto l’attenzione dal merito dell’operazione”. Tornando al mercato interno, Unicredit non vede possibilità di acquisizioni almeno per il momento. “Se dovesse presentarsi un’opportunità” di acquisizione “la valuteremo, ma al momento siamo solo spettatori e ci piace moltissimo”.﻿

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