Il locale è ritrovo abituale di persone note alle forze dell’ordine: il questore lo chiude per 15 giorni

MONTEVARCHI – Nell’ambito del costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti ed attivi sul territorio provinciale, al fine di prevenire la commissione di reati o comunque l’insorgere di situazioni di pericolo o perturbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore della provincia di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un bar alimentari sito nel centro storico di Montevarchi.

Il locale, divenuto nel tempo abituale luogo di ritrovo per soggetti noti alle forze dell’ordine, ha visto numerosi, ripetuti accessi e sopralluoghi delle forze di polizia presenti sul territorio, anche a seguito di segnalazioni e richieste di intervento da parte della cittadinanza per situazioni di tensione tra gli avventori.

Su proposta congiunta del commissariato di Montevarchi e della polizia locale di Montevarchi, il questore ha quindi stabilito, nell’ambito delle prerogative dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, che il locale resti chiuso al pubblico per 15 giorni, sottoscrivendo il relativo provvedimento, curato in fase istruttoria e redatto dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Arezzo.