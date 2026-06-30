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Banca del Mezzogiorno, da Credit Agricole ‘no comment’ su indiscrezione offerta

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Credit Agricole non commenta le indiscrezioni relative a un possibile interessamento per Banca del Mezzogiorno. Interpellate dall’Adnkronos, fonti vicine al gruppo si limitano a un “no comment”. 

Un nuovo piccolo capitolo del risiko bancario coinvolge BdM Banca, ex Popolare di Bari, salvata e risanata dallo Stato con 1,6 miliardi di risorse del Fondo interbancario e successivamente passata sotto la supervisione di Mcc (Mediocredito Centrale), braccio finanziario del Mef. 

Secondo indiscrezioni di fonti finanziarie, anticipate già dall’AdnKronos in un articolo del 28 maggio
, entro la scadenza sarebbero pervenute tre offerte: una da Crédit Agricole, una da Credem e una dalla cordata formata da Bcc Iccrea e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. (di Andrea Persili) 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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