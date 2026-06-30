Treno deragliato sulla Faentina, linea riattivata solo il 3 luglio

DICOMANO – Proseguono senza sosta, nel territorio del Mugello e della Valdisieve, i complessi lavori dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la circolazione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, rimasta completamente paralizzata dal pomeriggio di ieri (29 giugno) a causa del deragliamento di un treno regionale nei pressi della stazione di Dicomano.

Il convoglio, per cause che sono ancora oggetto di accertamento, è uscito parzialmente dai binari con i carrelli di alcune vetture, fortunatamente senza provocare conseguenze gravi per i passeggeri ma danneggiando pesantemente la tratta.

I tempi per il ritorno alla normalità non saranno brevissimi. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Rfi, la riattivazione della linea nel tratto compreso tra le stazioni di Contea e Borgo San Lorenzo è prevista soltanto per la mattina di venerdì (3 luglio). Per limitare i pesanti disagi a carico dei pendolari e dei viaggiatori, in tutta la tratta interrotta è stato istituito e rimane attico un servizio sostitutivo con autobus che coprirà i collegamenti tra le due località per tutta la durata del cantiere.

Le squadre di pronto intervento della società ferroviaria, supportate da mezzi speciali, sono impegnate in queste ore in una delicata duplice operazione. Da un lato si sta procedendo alla complessa rimozione del treno regionale incidentato dalla sede ferroviaria; dall’altro, subito dopo, i tecnici dovranno intervenire sui binari e sulla massicciata per riparare l’infrastruttura rimasta danneggiata dall’impatto, passaggi entrambi indispensabili prima di poter dare il via libera definitivo alla riapertura in sicurezza della linea.