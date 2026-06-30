Alla Giraffa e al Bruco (scosso) seconda e terza prova del Palio

SIENA – Una giornata di intensi verdetti e colpi di scena sul tufo di piazza del Campo, dove le dieci contrade continuano a scaldare i motori in vista della Carriera del 2 luglio. Tra la mattina e il tardo pomeriggio, Siena ha vissuto la disputa della seconda e della terza prova, regalando verdetti diametralmente opposti e confermando quanto l’equilibrio di questa festa sia sempre sottile e imprevedibile.

La mattinata si è aperta sotto il segno dell’Imperiale Contrada della Giraffa. Alle 9 precise, le contrade sono uscite regolarmente dal Cortile del Podestà per allinearsi agli ordini del mossiere Renato Bircolotti. A graffiare e a prendersi il successo in questa seconda sessione di test è stata proprio la Giraffa, grazie all’ottima intesa mostrata dal cavallo Diosu de Campeda e dal fantino Federico Guglielmi, detto Tamurè, capaci di interpretare al meglio le traiettorie della piazza.

Tutt’altro scenario si è delineato invece nel tardo pomeriggio con la disputa della terza prova, caratterizzata da un finale a sorpresa e dal primo cavallo scosso di questa prima fase della festa. A scattare benissimo al momento della mossa è stata la Civetta, che ha saputo mantenere con autorità la testa della corsa per l’intero primo giro. All’inizio della seconda tornata è però arrivato il prepotente recupero del Bruco: il cavallo Donrodrigo ha rotto gli indugi agguantando la prima posizione, ma proprio all’ultima curva del Casato, a pochissimi metri dal traguardo, il fantino Dino Pes, detto Velluto, è andato incontro a una rovinosa caduta. Il cavallo ha però proseguito la sua corsa da scosso, tagliando per primo il bandierino e regalando così la vittoria della prova alla contrada di via del Comune.

I giochi e le strategie restano apertissimi in vista di domattina, quando alle 9 le contrade torneranno sul tufo per la disputa della quarta prova, un altro tassello fondamentale per studiare le reali forze in campo.