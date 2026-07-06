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Piazza Affari chiude in rialzo trascinata dalla volata di Fincantieri (+11,42%)

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Piazza Affari apre la settimana in rialzo, +0,27%. A catalizzare l’attenzione degli investitori è soprattutto Fincantieri, che guida i rialzi del listino dopo aver annunciato un piano di acquisizioni da 600 milioni di euro nel segmento underwater. “Il mercato italiano apre la settimana pressoché flat, con il Ftse Mib sempre vicino ai massimi e gli indici in generale sempre più polarizzati”, osserva all’AdnKronos Simone Benini, portfolio manager di AcomeA Sgr. 

Il titolo Fincantieri balza dell’11,42% a 12,145 euro, dopo l’annuncio dell’operazione che prevede l’acquisizione delle quote di maggioranza di Next Geosolutions, cui seguirà un’Opa sul restante capitale, oltre agli accordi per WSense, Graal Tech e Defcomm. “L’operazione – spiega Benini – porta il segmento sottomarino praticamente a raddoppiare i ricavi già nel 2026, anticipando di quattro anni i target del piano industriale, ed è finanziata con le risorse raccolte nell’ABB da 500 milioni di febbraio, dando chiarezza al mercato sull’utilizzo del capitale raccolto”. 

Ancora acquisti anche sul comparto della difesa. Leonardo avanza del 4,55% a 54,92 euro e Avio sale del 2,61% a 33,40 euro. Secondo l’esperto sentito dall’AdnKronos “il comparto difesa beneficia delle attese sul vertice Nato di Ankara di questa settimana e delle prospettive per un aumento della spesa per la difesa”, fattori che continuano a sostenere l’interesse degli investitori per il settore. 

Tra i titoli in evidenza anche Banco Bpm, che guadagna il 2,15% a 15,655 euro, “sostenuto – dice ancora l’esperto – dalla notizia che Crédit Agricole è salita al 29,3% del capitale, un movimento che alimenta le speculazioni su un possibile ulteriore passo del gruppo francese in un istituto già al centro del risiko bancario italiano”. Tra gli altri titoli positivi si segnalano Ferrari (+2,22%), mentre sul fronte opposto arretrano Prysmian (-2,08%), Italgas (-1,66%), Terna (-1,55%) e A2A (-1,40%). Sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 77 punti base, con il rendimento del Btp decennale attestato al 3,71%. (di Andrea Persili) 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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