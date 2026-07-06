Sara Funaro porta al vertice nazionale la Toscana dei sindaci

Sara Funaro sindaca più amata dagli italiani.

La governance poll 2026 realizzata da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore per la prima volta decreta una donna al vertice della classifica dei sindaci.

Nel 2026 la prima volta di una sindaca: Sara Funaro, sindaca di Firenze

E pure una Toscana al primo posto nella speciale classifica.

Sara Funaro davanti a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno vincitore 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli nonché presidente nazionale Anci.

Per Sara Funaro il 66% di consenso.

Mentre Decaro, presidente Regione Puglia, dopo essere stato da primo cittadino di Bari tra i sindaci più amati, è primo in classifica tra i governatori.

Con Giani settimo. Un 56% di consenso per il presidente bis Regione Toscana rieletto lo scorso ottobre dopo il quarto posto 2025 in governance poll con il 58%.

Ed è un balzo clamoroso di ben 11 punti rispetto al 2025 quello di Sara Funaro, Pd, prima sindaca di Firenze, eletta alle amministrative 2024.

Perché nella stessa classifica relativa al 2025 Sara Funaro si fermava poco prima della 50esima posizione con il 55% rispetto al 66% del 2026.

Dunque nel 2026 con Sara Funaro sindaca più amata dagli italiani la Toscana è al primo posto nazionale.

Va detto che la classifica 2026 non tiene conto dei sindaci eletti quest’anno. Quindi non ci sono i sindaci di campo largo mister preferenze Matteo Biffoni dopo il tris a Prato e Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia, entrambi eletti al primo turno alle amministrative 2026.

Il secondo sindaco più amato in Toscana è Mario Pardini, centrodestra, sindaco di Lucca, 22esimo posto nazionale 2026, in netta salita rispetto al 2025, 56% consenso.

Seguono, tutti di centrodestra, Francesco Persiani, sindaco di Massa, 27esimo posto, 55.5%.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, 36esimo, 54,5%.

Nicoletta Fabio, sindaca di Siena, 46esima, 53%.

Michele Conti, sindaco di Pisa, 64esimo, 51%.

Quindi Luca Salvetti, Pd, sindaco di Livorno, 67esimo, 50% consenso.

Nel 2025 il sindaco più amato in Toscana era Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia poi eletto lo scorso ottobre in Consiglio regionale, e stava al 20esimo posto in Italia nella classifica per Il Sole 24 Ore.

Mentre nel 2024 sempre con Tomasi la Toscana piazzava il suo sindaco più amato al 29esimo posto.

Era andata meglio ai primi cittadini toscani nel 2023 con tre sindaci, tutti e tre Pd, nei primi undici: sesto Nardella, sindaco di Firenze, ottavo Biffoni, allora sindaco di Prato bis, e undicesimo Salvetti, sindaco di Livorno allora al primo mandato.

Mentre nel 2022 Biffoni sindaco più amato in Toscana era al 14esimo posto.

Nel 2021 primo in Toscana Nardella, al 22esimo posto nazionale.