Panchina azzurra, la scelta dell’Empoli è Guido Pagliuca

EMPOLI – Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della prima squadra dell’Empoli. La società ha ufficializzato l’incarico per il tecnico nato a Cecina nel 1976, che prosegue così il suo rapporto con il club dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione.

Il percorso in panchina di Pagliuca è iniziato nei vivai di Rosignano Sei Rose e Cecina, prima di assumere la guida tecnica della prima squadra cecinese in Serie D nel 2007. La sua carriera è proseguita al Borgo a Buggiano, dove ha festeggiato il passaggio tra i professionisti, e successivamente al Gavorrano e al Bogliasco. Con la Lucchese, nel 2013, ha conquistato un’altra promozione vincendo il campionato di Serie D.

Dopo aver allenato Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’autunno del 2019 ha assunto il ruolo di vice allenatore della Cremonese in Serie B. Successivamente ha guidato la Pianese in Serie D, per poi tornare in Serie C sulle panchine di Lucchese e Siena. L’estate del 2023 ha segnato il suo passaggio alla Juve Stabia, esperienza culminata con il salto in Serie B e il raggiungimento dei play-off nel torneo cadetto successivo, concluso al quinto posto in classifica.