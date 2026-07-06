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Panchina azzurra, la scelta dell’Empoli è Guido Pagliuca

Il club azzurro ha ufficializzato la guida tecnica per la prossima stagione sportiva, affidandosi al tecnico cecinese già protagonista nel torneo cadetto

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Pagliuca
Foto di: Facebook / Empoli Fc
Meno di 1 ' di lettura

EMPOLI – Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della prima squadra dell’Empoli. La società ha ufficializzato l’incarico per il tecnico nato a Cecina nel 1976, che prosegue così il suo rapporto con il club dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione.

Il percorso in panchina di Pagliuca è iniziato nei vivai di Rosignano Sei Rose e Cecina, prima di assumere la guida tecnica della prima squadra cecinese in Serie D nel 2007. La sua carriera è proseguita al Borgo a Buggiano, dove ha festeggiato il passaggio tra i professionisti, e successivamente al Gavorrano e al Bogliasco. Con la Lucchese, nel 2013, ha conquistato un’altra promozione vincendo il campionato di Serie D.

Dopo aver allenato Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’autunno del 2019 ha assunto il ruolo di vice allenatore della Cremonese in Serie B. Successivamente ha guidato la Pianese in Serie D, per poi tornare in Serie C sulle panchine di Lucchese e Siena. L’estate del 2023 ha segnato il suo passaggio alla Juve Stabia, esperienza culminata con il salto in Serie B e il raggiungimento dei play-off nel torneo cadetto successivo, concluso al quinto posto in classifica.

© Riproduzione riservata

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