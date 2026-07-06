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L’Arezzo inaugura la stagione a Rigutino: al via il lavoro verso il campionato di Serie B

La compagine amaranto ha dato il via ufficiale al percorso di preparazione atletica in vista del prossimo torneo cadetto presso il centro sportivo di Rigutino

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Cristian Bucchi
Foto di: SS Arezzo
1 ' di lettura

AREZZO – Il percorso dell’Arezzo verso la prossima Serie B è ufficialmente iniziato oggi, lunedì 6 luglio. Dopo il ritrovo mattutino al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, la squadra ha affrontato i primi test atletici stagionali, utili a valutare lo stato di forma del gruppo agli ordini di mister Bucchi e del suo staff.

La giornata odierna ha previsto anche un momento dedicato alla comunicazione: nel primo pomeriggio, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei due portieri Nunziante e Seculin. A seguire, alle 18,00, il tecnico dirigerà la prima sessione di allenamento sul campo.

Il programma preparatorio prevede che la squadra resti ad Arezzo fino a venerdì 17 luglio, alternando il lavoro fisico a esercitazioni tecniche e prove interne. Questa fase servirà a rodare i meccanismi di squadra e a integrare i nuovi acquisti prima del trasferimento in montagna.

Il gruppo si metterà in viaggio sabato 18 luglio alla volta di Clusone, in Val Seriana, sede scelta per il ritiro estivo. Durante il soggiorno bergamasco, che si protrarrà fino al 30 luglio, gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sportivo Marinoni di Rovetta. Il ciclo di preparazione si concluderà con un test di prestigio contro il Parma, in programma il 30 luglio a Pinzolo. Nei prossimi giorni la società renderà noti gli ulteriori dettagli sulle amichevoli e sulle opportunità per i tifosi di seguire da vicino il lavoro dei ragazzi.

© Riproduzione riservata

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