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Serie B, il 22 luglio il sorteggio dei calendari ad Ascoli: l’attesa per Arezzo, Carrarese, Empoli e Pisa

La Lega ha scelto il capoluogo marchigiano per ospitare la cerimonia ufficiale di apertura della novantacinquesima edizione del torneo

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Empoli Carrarese
Foto di: Facebook / Empoli
1 ' di lettura

Il percorso delle quattro formazioni toscane iscritte al prossimo campionato di Serie B, ovvero Arezzo, Carrarese (che ha da poco ufficializzato Gabriele Cioffi come nuovo allenatore), Empoli e Pisa Sporting Club, prenderà forma il prossimo 22 luglio. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha infatti annunciato che la cerimonia di sorteggio dei calendari per la stagione 2026/2027 si svolgerà ad Ascoli Piceno.

La scelta della sede è maturata a seguito dell’assemblea dello scorso 4 giugno, momento in cui erano state aperte le candidature per ospitare il primo evento ufficiale della novantacinquesima edizione del torneo. Tra le due proposte pervenute, i vertici calcistici hanno optato per il capoluogo marchigiano. La decisione segue la linea tracciata nelle passate stagioni, come accaduto l’anno scorso a Mantova, con l’intento di unire le tappe dello sport alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano. Ascoli Piceno, nota come la ‘Città del Travertino’, farà da sfondo alla presentazione con le sue architetture di epoca rinascimentale e la cornice di Piazza del Popolo.

“Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d’eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione”, ha spiegato il presidente della Lega, Paolo Bedin, esprimendo gratitudine verso l’amministrazione locale e la società sportiva ospitante.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha inquadrato la manifestazione come un’importante vetrina nazionale: “La scelta della nostra città da parte della Lega Serie B rappresenta un riconoscimento alla bellezza del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, ma anche alla passione sportiva che da sempre caratterizza il nostro territorio. Grazie alla sinergica collaborazione con l’Ascoli Calcio, accoglieremo società, istituzioni, media e tifosi con l’ospitalità e il calore che contraddistinguono la nostra comunità”.

A fargli eco è intervenuto Bernardino Passeri, presidente dell’Ascoli Calcio, che ha letto l’assegnazione dell’evento anche come un riconoscimento ai recenti traguardi del club: “Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, oltre che un riconoscimento di merito per la splendida stagione che ha segnato il nostro ritorno nella categoria, un merito condiviso anche dalla stessa città e i suoi abitanti, tifosi e cittadini tutti con il loro incontenibile amore verso la squadra e i nostri colori”.

© Riproduzione riservata

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