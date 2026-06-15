Carrarese, ufficiale la nomina di Gabriele Cioffi: contratto fino al 2027 con opzione

CARRARA – La Carrarese ha individuato la nuova guida tecnica per i prossimi impegni sportivi. La società ha annunciato l’ingaggio di Gabriele Cioffi nel ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo valido per l’annata 2026/2027, con una clausola che prevede l’opzione di prolungamento automatico anche per la stagione successiva, la 2027/2028.

L’allenatore, che ha un passato da difensore professionista, ha iniziato a sedersi in panchina nel 2012 subito dopo aver concluso l’attività agonistica. Il suo percorso è cominciato come vice e si è sviluppato attraverso diverse esperienze all’estero, ricoprendo incarichi di collaboratore tecnico e assistente tra gli Emirati Arabi e l’Inghilterra, paese dove ha ottenuto anche la prima panchina da capo allenatore. Successivamente è rientrato nel campionato italiano approdando in Serie A con l’Udinese, club in cui ha svolto inizialmente le mansioni di secondo per poi assumere la guida principale nel 2021, centrando l’obiettivo della salvezza. La sua carriera nella massima serie conta anche un periodo sulla panchina dell’Hellas Verona nel 2022 e un successivo ritorno a Udine nel corso del campionato 2023-2024.

Il presidente del club, Manrico Gemignani, ha espresso soddisfazione per la conclusione della trattativa, evidenziando il profilo internazionale e la determinazione del nuovo tecnico: “Sono molto contento ed orgoglioso di poter accogliere Gabriele Cioffi come nostro allenatore; di lui sono note a tutti la grande preparazione e le capacità tattiche ma sono stato molto colpito dalla sua voglia e determinazione di affrontare insieme le sfide della nostra squadra. Sono certo che la sua competenza e le importanti esperienze che ha avuto come allenatore, all’estero e nel massimo campionato italiano saranno preziose per le nuove sfide che ci attendono”.

Subito dopo la firma sono arrivate anche le prime parole ufficiali del neoallenatore azzurro, che ha voluto tracciare le linee guida del suo mandato: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedevo l’ora di tornare a sedere su una panchina e ricominciare a vivere l’ambiente di uno spogliatoio, nonché la collocazione naturale per chi ama questo mestiere. Dal punto di vista personale, spero possa essere una ripartenza sotto tanti punti di vista: sono molto motivato, ho tanta fame e voglia di riportare in campo le mie idee di calcio. Scegliere la Carrarese è stato semplice, perché si tratta di un contesto sano, giovane e che si sta consolidando a livelli importanti sul panorama calcistico nazionale. Infatti, colgo l’occasione per ringraziare la famiglia Gemignani e Vanelli per l’opportunità e per la fiducia, che ho tanta voglia di ripagare con i fatti. Anche dall’esterno si percepisce quanto la città di Carrara sia vicina alla squadra, e un obiettivo che mi sono prefissato è senza dubbio quello di trasmettere ai ragazzi la stessa passione che questi tifosi, quotidianamente, dimostrano sugli spalti”.