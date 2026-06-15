Serie B: Carrarese tra le prime per tiri, Empoli nella top ten per precisione

La pubblicazione delle statistiche ufficiali relative alla stagione 2025/26 della Serie BKT offre una panoramica dettagliata sulle caratteristiche delle squadre partecipanti, mettendo in luce dinamiche differenti per le due rappresentanti della Toscana. I dati svelano due modi distinti di interpretare la fase offensiva: da un lato la ricerca costante della conclusione, dall’altro la precisione nella finalizzazione.

La Carrarese si distingue per l’alto volume di gioco espresso negli ultimi metri. La formazione apuana è riuscita a superare la soglia delle cinquecento conclusioni stagionali, posizionandosi al nono posto della graduatoria generale con ben 501 tiri totali. Una statistica che colloca il club subito dietro al Mantova, fermo a quota 505, all’interno di una classifica guidata dalla coppia composta da Venezia e Frosinone con 654 tentativi.

Lo scenario cambia quando si analizza l’efficacia realizzativa, ovvero la percentuale di tiri che si trasformano in rete rispetto a quelli effettuati. In questo specifico indicatore emerge l’Empoli, capace di ottimizzare le proprie occasioni fino a entrare nella top ten del campionato. Gli azzurri registrano un indice del 10,1% nella conversione tiri/gol, occupando la settima posizione del torneo subito dietro a compagini come Palermo e Avellino e sopravanzando la Juve Stabia. La speciale classifica dell’efficienza sotto porta vede al comando il Catanzaro, con un tasso di conversione pari al 12,5%.

A confermare l’efficacia del reparto offensivo empolese intervengono anche i dati individuali, che inquadrano le prestazioni dei singoli sottoporta. Nella classifica dei calciatori che hanno collezionato il maggior numero di conclusioni nello specchio della porta avversaria figura infatti Stiven Shpendi. L’attaccante dell’Empoli si è posizionato al sesto posto della graduatoria generale del torneo, firmando 36 tiri in porta complessivi e condividendo la posizione con Antonio Di Nardo. Una statistica di rilievo che vede Shpendi collocarsi a ridosso delle primissime posizioni occupate da John Yeboah, leader con 46 tiri, e da Cristian Shpendi, secondo a quota 44.