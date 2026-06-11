L’Empoli guida la classifica dei gol di testa in Serie B: 16 le reti realizzate

EMPOLI – Numeri da primato per l’Empoli nella Serie BKT 2025-2026 appena conclusa. I dati ufficiali della Lega B incoronano i toscani come la squadra più prolifica del campionato nei duelli aerei: sono ben 16 i gol messi a segno di testa dalla formazione azzurra.
Una statistica chiave che evidenzia l’efficacia sulle palle attive, ma che non cancella un’annata decisamente negativa per il club. La complicata stagione dell’Empoli si è infatti chiusa solo in extremis, con la salvezza matematica strappata all’ultima giornata sul campo del Monza nel match terminato 2-2.