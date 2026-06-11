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L’Empoli guida la classifica dei gol di testa in Serie B: 16 le reti realizzate

Dalla salvezza strappata al fotofinish sul campo del Monza alla consolazione di un record assoluto: i toscani si confermano letali nei duelli aerei

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Empoli Spezia
Foto di: IG / Empoli
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EMPOLI – Numeri da primato per l’Empoli nella Serie BKT 2025-2026 appena conclusa. I dati ufficiali della Lega B incoronano i toscani come la squadra più prolifica del campionato nei duelli aerei: sono ben 16 i gol messi a segno di testa dalla formazione azzurra.

Una statistica chiave che evidenzia l’efficacia sulle palle attive, ma che non cancella un’annata decisamente negativa per il club. La complicata stagione dell’Empoli si è infatti chiusa solo in extremis, con la salvezza matematica strappata all’ultima giornata sul campo del Monza nel match terminato 2-2.

© Riproduzione riservata

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