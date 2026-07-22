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Miguel Veloso è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Pisa

Dopo essere stato nello staff della storica promozione in Serie A, Veloso riabbraccia i colori nerazzurri con un nuovo e importante ruolo

Sport
REDAZIONE
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Miguel Veloso
Foto di: Pisa Sporting Club
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Il Pisa Sporting Club affida la panchina della formazione Primavera a Miguel Veloso. L’ex centrocampista, che ha concluso la carriera da calciatore proprio indossando la maglia nerazzurra, rientra nel club dopo una parentesi nello staff tecnico dell’Atalanta al fianco di Juric. In precedenza, Veloso aveva fatto parte dello staff tecnico del Pisa che ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2024-2025.

Il nuovo allenatore ha assunto immediatamente la guida della squadra, attualmente impegnata nel ritiro precampionato a Casciana Terme fino a sabato 8 agosto, in vista dell’avvio del prossimo Campionato Primavera 2.

© Riproduzione riservata

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