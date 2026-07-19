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Un altro colpo da novanta per la Fiorentina: preso Inao Oulai del Trabzonspor

Classe 2006 oltre alla maglia dei turchi ha vestito quella dei francesi del Bastia. Ha già 13 presenze con la nazionale della Costa d'Avorio

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REDAZIONE
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Inao Oulai (foto Africa Soccer)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un altro colpo da novanta per la Fiorentina di Grosso. Preso Christ Ravynel Inao Oulai dai turchi del Trabzonspor. 

Oulai, nato a Yopougon in Costa D’Avorio il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando due gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia.

Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della nazionale maggiore della Costa D’Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua nazionale durante i mondiali dove ha disputato tutte le partite

© Riproduzione riservata

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