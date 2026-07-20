Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News 20 Luglio 2026 18:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Video News Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.2 ° C 36.7 ° 35.4 ° 36 % 2.2kmh 1 % Lun 36 ° Mar 33 ° Mer 31 ° Gio 33 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Finanza Mps, De Mattia (ex Bankitalia): “Ago della bilancia a favore di Intesa Sp, Messina non demorderà” Editoriale Robertus Vannaccius gladiatore AI: purché se ne parli Sport Isak Vural dal ritiro in Valle D’Aosta: “L’obiettivo è tornare in Serie A” Sport nazionale Bologna, Rowe non sarà ceduto Sport nazionale Juve, infortunio per Ekhator SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video news Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace”