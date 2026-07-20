Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News 20 Luglio 2026 13:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Video News Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.1 ° C 36.7 ° 34.5 ° 42 % 0.9kmh 0 % Lun 36 ° Mar 33 ° Mer 31 ° Gio 33 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Lavoro Iziwork: 3 lavoratori su 4 promuovono esperienza lavoro in somministrazione Cronaca Cavallo anziano caduto su un terreno agricolo salvato dai vigili del fuoco Cronaca E’ morto il Luogotenente fondatore del GIS Ambiente ed Energia Oropan, l’ad Forte: “Tra identità e memoria il nostro pane viaggia in 26 paesi del mondo” Sport nazionale Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video news Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi