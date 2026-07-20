Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News 20 Luglio 2026 10:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Video News Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Bonus centri estivi Video News Bandecchi, frasi sessiste e omofobe in Consiglio comunale: “Una massa di fr*ci in questo ufficio” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.4 ° C 34.3 ° 32 ° 47 % 1.3kmh 0 % Lun 33 ° Mar 33 ° Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Lavoro Al Giffoni Film Festival i consulenti del lavoro portano GenL, cortometraggio per messaggio di legalità ed etica Politica Grosseto incontra il Console del Messico: si punta a nuove collaborazioni internazionali Primo Piano Fiorentina, Viery si presenta: “Scelto la Fiorentina per il progetto e la bellezza di Firenze” Salute e Benessere Porpora trombotica trombocitopenica congenita, ok Aifa a terapia enzimatica Lavoro Contratti: Fai Flai e Uila, rinnovato integrativo 2026-2029 per 4.000 lavoratori SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video news Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo